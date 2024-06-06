Аналог YouTube в России полностью скопирует оригинальный интерфейс видеохостинга

Российский аналог YouTube полностью скопирует интерфейс оригинальной платформы. Депутат Госдумы и глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Антон Горелкин рассказал Daily Storm на ПМЭФ о некоторых деталях разработки отечественной площадки. Сервис должны представить в конце июня.





«Они (разработчики) копирнули интерфейс. Это хорошо. Я в ИТ и в культуре выступаю за взаимное проникновение, косплей. Я в этом не вижу ничего плохого. Интерфейс узнаваемый и удобный. Важно, чтобы он работал не хуже», — ответил Daily Storm Горелкин.





Он не стал раскрывать, кто именно занимается разработкой. Сказал лишь, что это люди из медиабизнеса и «деньги у них есть». Горелкин добавил, что в России уже есть аналоги YouTube, в том числе Rutube, «VK Видео», «Дзен». По мнению Горелкина, главная проблема заключается в том, что отечественные сервисы конкурируют не с западной площадкой, а между собой.





«Нам важно сформировать один частный аналог, в который государство бы вкладывалось и административными мерами, и экономическими. Это политический вопрос», — указал он.





Парламентарий добавил, что «деньги, которые инвестирует бизнес в аналог, вряд ли когда-то отобьются», и поэтому необходимо, чтобы этот проект поддержало государство.