Песков заявил, что сейчас нет предпосылок для переговоров с Украиной

Предпосылок для мирных переговоров между Москвой и Киевом сейчас нет, Украина сама закрыла двери для этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.





«Мы продолжаем добиваться выполнения целей посредством специальной военной операции», — указал Песков в интервью газете «Известия».





«Если вести серьезный разговор с Киевом и пытаться выйти на политико-дипломатические средства урегулирования, то встает вопрос: с кем серьезно говорить?» — добавил он.





24 мая президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко во время своего визита в Минск заявил, что если Киев хочет вернуться к переговорам, пусть возвращается, исходя из реалий на земле и итогов стамбульских переговоров.





Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. По его словам, Стамбульские договоренности 2022 года устраивали и Киев, и Москву.