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Песков заявил, что сейчас нет предпосылок для переговоров с Украиной
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Он подчеркнул, что Киев сам «закрыл двери» undefined
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Песков заявил, что сейчас нет предпосылок для переговоров с Украиной

Он подчеркнул, что Киев сам «закрыл двери»

Предпосылок для мирных переговоров между Москвой и Киевом сейчас нет, Украина сама закрыла двери для этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


«Мы продолжаем добиваться выполнения целей посредством специальной военной операции», — указал Песков в интервью газете «Известия».


«Если вести серьезный разговор с Киевом и пытаться выйти на политико-дипломатические средства урегулирования, то встает вопрос: с кем серьезно говорить?» — добавил он. 


24 мая президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко во время своего визита в Минск заявил, что если Киев хочет вернуться к переговорам, пусть возвращается, исходя из реалий на земле и итогов стамбульских переговоров.


Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. По его словам, Стамбульские договоренности 2022 года устраивали и Киев, и Москву.

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