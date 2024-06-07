Три человека погибли и 32 пострадали в ДТП с автобусом с вахтовиками в Забайкалье

Автобус, везший вахтовиков с ночной смены с рудника Александровский, съехал с дороги в Могочинском районе Забайкальского края и опрокинулся. Три человека погибли, еще 32 пострадали, сообщает минздрав региона. 27 пациентов доставлены в центральную районную больницу, пять находятся на обследовании.
Авария с автобусом на базе грузовика «Урал» произошла утром 7 июня в трех километрах от поселка Давенда. Управление Следственного комитета по Забайкалью начало доследственную проверку.
Региональная прокуратура также инициировала проверку. Надзорное ведомство оценит соблюдение правил охраны труда и требований к прохождению предрейсового осмотра и выпуску автобуса на линию.
Рудник Александровский — один из лидеров золотодобычи в Забайкальском крае. Располагает запасами золота в 24 тонны, а также около девяти тонн серебра. На руднике работают около 800 человек вахтовым методом.