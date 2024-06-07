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В Минюсте объяснили, что ЛГБТ запрещено из-за «гей-национализма» и «призывов к гендерной войне»
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По словам замглавы ведомства, движение получило более 500 миллионов рублей от зарубежных источников undefined
Новости

В Минюсте объяснили, что ЛГБТ запрещено из-за «гей-национализма» и «призывов к гендерной войне»

По словам замглавы ведомства, движение получило более 500 миллионов рублей от зарубежных источников

Международное движение ЛГБТ* запрещено в России, так как такие сообщества «легко вовлекаются в экстремистскую деятельность и становятся носителями идеологических схем и разновидностей экстремистских проявлений в форме гендерного экстремизма и гей-национализма», заявил заместитель главы Министерства юстиции Олег Свириденко.


В действиях ЛГБТ содержатся «призывы к гендерной войне», это позволило ведомству прийти к выводу о том, что основой этого сообщества является «идеология, разрушающая моральные устои российского общества», сказал Свириденко на Петербургском международном экономическом форуме.


Замглавы Минюста отверг рассуждения «неких мыслителей» о том, что запрет ЛГБТ затрагивает личные права людей, поскольку Верховный суд запретил именно идеологию. Государство должно не только «создавать комфорт», но и «уметь защищать» его, указал чиновник.

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По словам Свириденко, под эгидой ЛГБТ в России до запрета значилось 40 основных подразделений, которым принадлежало 80 интернет-ресурсов, насчитывавших миллионы подписчиков. Источниками финансирования этих ресурсов были зарубежные правительственные и неправительственные фонды, НКО, гранты из США, Великобритании, Нидерландов и Швеции. Общая сумма таких средств, по оценкам Минюста, составила более 500 миллионов рублей.


Верховный суд России признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил его в ноябре 2023 года. Решение принято по иску Минюста. В постановлении суда среди прочего сказано, что это движение действует в стране с 1984 года, а возникло в США в 60-е годы как «часть политики ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений». Участников движения объединяют в том числе «общие интересы и потребности, специфический язык (использование потенциальных слов-феминитивов, таких как «руководительница», «директорка», «авторка», «психологиня»)», говорится в решении суда.


*ЛГБТ/Международное движение ЛГБТ — организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

Росфинмониторинг внес движение ЛГБТ в перечень террористических и экстремистских организаций

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