В Минюсте объяснили, что ЛГБТ запрещено из-за «гей-национализма» и «призывов к гендерной войне»

Международное движение ЛГБТ* запрещено в России, так как такие сообщества «легко вовлекаются в экстремистскую деятельность и становятся носителями идеологических схем и разновидностей экстремистских проявлений в форме гендерного экстремизма и гей-национализма», заявил заместитель главы Министерства юстиции Олег Свириденко.





В действиях ЛГБТ содержатся «призывы к гендерной войне», это позволило ведомству прийти к выводу о том, что основой этого сообщества является «идеология, разрушающая моральные устои российского общества», сказал Свириденко на Петербургском международном экономическом форуме.





Замглавы Минюста отверг рассуждения «неких мыслителей» о том, что запрет ЛГБТ затрагивает личные права людей, поскольку Верховный суд запретил именно идеологию. Государство должно не только «создавать комфорт», но и «уметь защищать» его, указал чиновник.