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Убит зампред движения «Зов народа» Антон Еговцев
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Мужчине нанесли множественные ножевые ранения undefined
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Убит зампред движения «Зов народа» Антон Еговцев

Мужчине нанесли множественные ножевые ранения

Заместителя председателя общественного движения «Зов народа» Антона Еговцева убили у его дома, сообщила организация в своем Telegram-канале. Начато расследование.


37-летнего Еговцева подкараулил в подъезде «поклонник» его супруги Екатерины. Он нанес Еговцеву множественные ножевые ранения, которые оказались смертельными, пишет Telegram-канал «112». Перед гибелью общественник смог дать отпор нападавшему, тот сейчас находится в больнице.


По информации канала, нападавший неоднократно угрожал Еговцеву, тот писал заявления в правоохранительные ведомства, но преследовать семейную пару злоумышленник не перестал.

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Поздно вечером 6 июня Еговцев позвонил в полицию и рассказал, что у подъезда в Лобне его караулит мужчина. Через два часа в полицию звонила уже соседка Еговцева — она сообщила, что некий молодой человек «ломится к ней в дверь», пишут другие Telegram-каналы. Примерно в это время зампреда движения «Зов народа» и убили.


По инициативе «Зова народа» была отменена часть концертов артистов, «несогласных с СВО». Также движение требовало проверить на нарушение российского законодательства певицу Аллу Пугачеву, активно боролось с участниками полуголой вечеринки блогера Насти Ивлеевой.

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#убийство #происшествие #зов народа
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