Убит зампред движения «Зов народа» Антон Еговцев

Заместителя председателя общественного движения «Зов народа» Антона Еговцева убили у его дома, сообщила организация в своем Telegram-канале. Начато расследование.





37-летнего Еговцева подкараулил в подъезде «поклонник» его супруги Екатерины. Он нанес Еговцеву множественные ножевые ранения, которые оказались смертельными, пишет Telegram-канал «112». Перед гибелью общественник смог дать отпор нападавшему, тот сейчас находится в больнице.





По информации канала, нападавший неоднократно угрожал Еговцеву, тот писал заявления в правоохранительные ведомства, но преследовать семейную пару злоумышленник не перестал.