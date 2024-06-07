Замглавы Минюста рассказал, что такое «гей-национализм»

Заместитель министра юстиции Олег Свириденко объяснил, что такое «гей*-национализм». Ранее чиновник употребил это выражение во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Оно (направление) агрессивное и может проявиться неожиданно. Эти люди настроены на активную защиту чего-то своего. Они считают себя сверхчеловеками, у них сверхидеи», — сказал замглавы Минюста корреспонденту Daily Storm на ПМЭФ.
Свириденко ранее рассказал на форуме, что под эгидой ЛГБТ в России до запрета значилось 40 основных подразделений, которым принадлежало 80 интернет-ресурсов, насчитывавших миллионы подписчиков. Заместитель министра юстиции уточнил Daily Storm, что это предварительный подсчет, на самом деле подразделений было больше.
Верховный суд России признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил его в ноябре 2023 года. Решение принято по иску Минюста. В постановлении суда среди прочего сказано, что это движение действует в стране с 1984 года, а возникло в США в 60-е годы как «часть политики ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений». Участников движения объединяют в том числе «общие интересы и потребности, специфический язык (использование потенциальных слов-феминитивов, таких как «руководительница», «директорка», «авторка», «психологиня»)», говорится в решении суда.
*ЛГБТ/Международное движение ЛГБТ — организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.