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Львова-Белова насторожилась из-за того, что дети становятся фурри
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По словам омбудсмена, само переодевание в животных нормально, но подражание их поведению — нет Коллаж: Daily Storm
Новости

Львова-Белова насторожилась из-за того, что дети становятся фурри

По словам омбудсмена, само переодевание в животных нормально, но подражание их поведению — нет

Коллаж: Daily Storm

Поведение детей, копирующих поведение животных, не может не настораживать, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, комментируя распространение среди российских детей субкультуры фурри.


То, что дети наряжаются в костюмы животных, нормально, поскольку это делают и на утренниках, но настораживает, что они едят из миски, в лоток ходят, на это «однозначно надо реагировать, какие-то меры принимать», сказала Львова-Белова журналистам на Петербургском международном экономическом форуме. Омбудсмен уточнила, не может экспертно оценить массовость распространения фурри в России.


Фурри — субкультура, которая предполагает, что человек примеряет на себя образ животного. Он надевает специальный костюм и ведет себя соответственно: передвигается на четырех конечностях, залезает на деревья, мяукает, лает.

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#дети #львова-белова #детский омбудсмен
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