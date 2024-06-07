Львова-Белова насторожилась из-за того, что дети становятся фурри

Поведение детей, копирующих поведение животных, не может не настораживать, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, комментируя распространение среди российских детей субкультуры фурри.





То, что дети наряжаются в костюмы животных, нормально, поскольку это делают и на утренниках, но настораживает, что они едят из миски, в лоток ходят, на это «однозначно надо реагировать, какие-то меры принимать», сказала Львова-Белова журналистам на Петербургском международном экономическом форуме. Омбудсмен уточнила, не может экспертно оценить массовость распространения фурри в России.





Фурри — субкультура, которая предполагает, что человек примеряет на себя образ животного. Он надевает специальный костюм и ведет себя соответственно: передвигается на четырех конечностях, залезает на деревья, мяукает, лает.