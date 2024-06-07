В Луганске 22 человека пострадали при ударе ВСУ, обрушился подъезд дома

Вооруженные силы Украины ударили по Луганску, пострадали 22 человека, в том числе двое мальчиков 8 и 16 лет, сообщает правительство Луганской Народной Республики. На место обстрела направили несколько бригад скорой помощи, людей госпитализировали.





Противник ударил по городу минимум шестью баллистическими ракетами ATACMS, большую часть сбили российские средства ПВО, рассказала пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова. В результате удара обрушился подъезд пятиэтажного дома, пишет «ЛуганскИнформЦентр». Под завалами находятся люди, рассказали РИА Новости в военной комендатуре.





Всего в результате обстрела в Луганске повреждены свыше 10 многоэтажных домов, уточнили в администрации города.