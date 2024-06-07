Танцы, реставрация и благотворительность: в мэрии рассказали о программе фестиваля «Лето в Москве» в выходные

В столице проходит фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» Мероприятия проводятся более чем на 600 площадках. В мэрии рассказали, чем можно будет заняться на выходных 8-9 июня.





Посоревноваться в скорости реакции и посетить винтажный маркет





Все желающие в возрасте от шести лет смогут принять участие в чемпионате Москвы по игре «Камень, ножницы, бумага». Зарегистрироваться администраторы соревнования помогут на месте. Соревнования проходят каждый день на Чистопрудном бульваре. В воскресенье состоится первый еженедельный квалификационный этап. Кроме того, турниры проводятся и в других административных округах — на этих выходных это юг столицы. Например, в субботу, 8 июня, игры пройдут в музее-заповеднике «Царицыно».





Помимо этого, на Чистопрудном бульваре работает винтажный маркет. В торговых шале на бульваре можно встретить предметы интерьера, нумизматику, личные вещи, посуду, статуэтки, открытки и бижутерию. В частности, на прилавках в эти летние дни представлены изысканные дулевские сервизы, эксклюзивные миниатюрные скульптуры Ленинградского фарфорового завода и столовые наборы с позолотой — Богдановичского.





На Никитском бульваре проходит открытая выставка-продажа работ современных художников. В программе на выходных будут проводиться занятия по росписи по дереву (8 и 9 июня), мастер-класс по печати по трафаретам ботанических зарисовок (8 июня), а также пленэрные зарисовки рядом со стендами галереи «А3» (9 июня).





Почувствовать себя реставратором, сделать игрушку для животных и заняться гимнастикой





8 июня в культурно-образовательном пространстве «Букводом» в парке «Сокольники» пройдет бесплатная деловая игра «Отреставрируй Москву». Участники смогут ощутить себя реставраторами объектов культурного наследия. Каждый выберет историческое здание, составит проект восстановления, придумает, как приспособить памятник архитектуры к современной жизни, и подсчитает прибыль.





На Сухонской улице, дом 7 в субботу пройдут мастер-классы «Твори, создавай». На выбор предложат рисование, рукоделие и кастомизацию. Все необходимые материалы выдадут на месте. А 9 июня команда молодежного сообщества «STOлица» проведет занятие по плетению игрушек и лежанок для бездомных животных. Волонтеры акции «Забота «STOлицы» отправят рукодельные подарки в городские приюты. Мастер-класс пройдет по адресу: улица Святоозерская, владение 1.





В воскресенье на фестивальной площадке по адресу: улица Вешняковская, дом 16, все желающие смогут заняться гимнастикой, йогой, пилатесом и другими активностями. С собой нужно взять спортивную одежду и обувь, а коврики выдадут на месте. В этот же день, 9 июня, горожан приглашают провести время в компании друзей за настольными играми. Всех желающих ждут на фестивальной площадке по адресу: улица Городецкая, дом 1.





Добрые дела для малышей и бездомных четвероногих





8 июня некоммерческая организация «Доброчат» проведет мастер-класс по акварели. Участники создадут фруктовый натюрморт. Занятие пройдет на фестивальной площадке в парке Олимпийской деревни.





9 июня с 12:00 до 14:00 москвичи смогут принять участие в мастер-классе по созданию картин. Все работы передадут подопечным благотворительных фондов. Занятие пройдет на фестивальной площадке в парке «Бригантина» (шале анимации №1). А у станции метро «Алма-Атинская» с 14:00 до 16:00 артисты театра «Телиос» проведут серию актерских мастер-классов и покажут небольшие сценки из своих программ.





Благотворительный фонд «Подари солнечный свет» приглашает 9 июня связать специальную одежду для малышей, родившихся раньше срока. Все вещи отправят в детские клинические больницы и перинатальные центры Москвы и других регионов. Занятие пройдет с 14:00 до 16:00 на фестивальной площадке по адресу: улица Митинская, владение 31.





Сальса, бачата, растяжка, фитрок и танцевальные тренировки





В парке искусств «Музеон» 8 июня пройдут уроки парных танцев в стиле сальсы, бачаты и кизомбы. Все желающие также смогут освоить популярные латиноамериканские танцы, вобравшие в себя множество мексиканских, африканских и европейских традиционных элементов.





В этот же день в парке «Печатники» состоится мастер-класс «Растяжка и прокачка». Опытные тренеры расскажут и покажут, как правильно выполнять упражнения, и ответят на все вопросы о том, как заниматься физкультурой на открытом воздухе максимально эффективно. А еще в парке 8 июня пройдет мастер-класс «Современный танец».





9 июня в парке искусств «Музеон» состоится занятие по танцам со скакалкой. Гости узнают, как правильно и эффективно тренироваться с этим спортивным снарядом, а также освоят базовые элементы скиппинга и шаффла.





Кроме того, 8 и 9 июня на столичных пляжах пройдут тренировки по зумбе. Занятия проведут в парке «Мещерский», зонах отдыха «Тропарево», «Левобережье» и «Белое озеро», а также на большом городском пруду в Зеленограде. Вход свободный.





Всех желающих 9 июня приглашают заняться танцевальным фитнесом. Тренировки в районных центрах «Место встречи» одновременно начнутся на юге, востоке и северо-востоке столицы.





Помимо этого, жителям столицы в это воскресенье, 9 июня, предлагают попробовать новое танцевальное направление — фитрок. Эта функционально-танцевальная тренировка с барабанными палочками, благодаря которой можно развить силу, выносливость, гибкость и координацию. Занятие пройдет на крыше районного центра «Место встречи «Эльбрус» по адресу: Кавказский бульвар, дом 17. В тот же день в 13 парках пройдут танцевальные тренировки, которые объединяют разные направления. Среди них хип-хоп, самба, бачата и джаз-фанк.





Узнать о времени проведения занятий можно на сайте мэрии Москвы.