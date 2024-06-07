Следствие назвало погибшего генерала Цокова соучастником в деле бывшего командующего 58-й армией Попова

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, подозреваемый в мошенничестве, действовал в организованной группе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сказано в материалах дела, озвученных на заседании во 2-м Западном окружном военном суде, пишет «Интерфакс».





По версии следствия, Попов путем обмана и злоупотребления доверием похитил имущество на сумму около 133,6 миллиона рублей. Следователь заявил на заседании, что генерал-майор дал изобличающие показания в отношении других фигурантов дела.





Суд на сегодняшнем заседании рассматривал жалобу защиты Попова на отказ 235-го гарнизонного военного суда изменить офицеру меру пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест. Следователь снова попросил выпустить генерал-майора из-под стражи, прокурор настаивал на законности отказа отправить Попова под домашний арест. Суд оставил офицера в СИЗО.