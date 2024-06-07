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Мария Воронцова призвала к «поиску истины» между учеными и церковью
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Член президиума Российской ассоциации содействия науке отметила, что нужно привлекать представителей разных конфессий undefined
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Мария Воронцова призвала к «поиску истины» между учеными и церковью

Член президиума Российской ассоциации содействия науке отметила, что нужно привлекать представителей разных конфессий

В России необходимо развивать диалог между учеными и церковью, нужно привлекать представителей разных конфессий, в том числе православия и ислама. Такое мнение высказала член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.


«Обязательно нужно подключать представителей разных конфессий: и православной, и ислама, и других. Моменты, где может быть расхождение мнений ученого сообщества и церковного сообщества, хорошо выявлять. Это точка отправления, где может начаться дискуссия. Поиск истины, которая нашему обществу приемлема и необходима»,сказала она Daily Storm на Петербургском международном экономическом форуме.


Воронцову называют старшей дочерью президента Владимира Путина. Младшей называют гендиректора компании «Иннопрактика» Катерину Тихонову. Сам глава государства не подтверждал и не опровергал сообщения о родстве с ними.

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#пмэф #церковь #ученые
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