В России необходимо развивать диалог между учеными и церковью, нужно привлекать представителей разных конфессий, в том числе православия и ислама. Такое мнение высказала член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.





«Обязательно нужно подключать представителей разных конфессий: и православной, и ислама, и других. Моменты, где может быть расхождение мнений ученого сообщества и церковного сообщества, хорошо выявлять. Это точка отправления, где может начаться дискуссия. Поиск истины, которая нашему обществу приемлема и необходима», — сказала она Daily Storm на Петербургском международном экономическом форуме.





Воронцову называют старшей дочерью президента Владимира Путина. Младшей называют гендиректора компании «Иннопрактика» Катерину Тихонову. Сам глава государства не подтверждал и не опровергал сообщения о родстве с ними.