Три человека погибли и 35 пострадали при ударе ВСУ по Луганску

В Луганске три человека погибли в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины по пятиэтажному дому, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям России. Число пострадавших выросло до 35, среди них трое — дети, рассказал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.





Повреждены 33 многоэтажных дома в восточной части Луганска. При ударе обрушился подъезд пятиэтажного дома. Из-под завалов спасены семь человек. Пострадали две школы, три детских сада и Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства.





ВСУ обстреляли Луганск пятью баллистическими ракетами ATACMS, сообщило Минобороны России. Четыре сбиты средствами ПВО, одна ракета поразила два многоквартирных дома.