Путин поддержал идею вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым поддержал его предложение вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума.





Глава государства сказал, что «мы должны принять это решение», нужно «поддержать людей и обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой мы постоянно говорим». Путин отметил, что этот вопрос обсуждается на протяжении последних нескольких лет и постоянно ставится различными политическими силами, в том числе фракциями Госдумы.





Президент обратил внимание, что индексация пенсий работающим пенсионерам связана с дополнительными расходами бюджета, но добавил, что в России не хватает рабочих рук, а на пенсию уходят специалисты с высокой квалификацией, которые нужны экономике.