Путин — о мясе в рационе россиян: Потребление составило 80 килограмм на человека в год

Россия на 100% обеспечивает себя мясом, заявил глава государства Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Путин также подчеркнул, что, несмотря на все санкции, РФ остается ключевым экономическим игроком мировой торговли.





Сегодня Россия занимает четвертое место в мире по производству мяса и увеличивает поставки на внешние рынки, сказал глава государства. В 2023 году в Российской Федерации был установлен очередной рекорд, обратил внимание президент. Он рассказал участникам форума, что потребление мяса в стране составило 80 килограмм на человека в год. При этом в мире в среднем данный показатель составляет 42-43 килограмма, отметил Путин.





Также президент указал, что Россия в условиях нелегитимных санкций и других препятствий санкций обменивается товарами с дружественными странами, на их долю приходится 3/4 товарооборота РФ.





При этом темпы роста российской экономики превышают среднемировые, заверил Путин. Он уточнил, что по итогам минувшего года рост ВВП России составил 3,6%, а за первый квартал 2024-го — 5,4%. Особенно важно, что подобная динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями, заметил российский лидер.