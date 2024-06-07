Путин объявил о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с февраля 2025 года

Президент Владимир Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Глава государства поручил Госдуме в весеннюю сессию (завершится 4 августа) рассмотреть законопроект о ежегодном повышении выплат с 1 февраля 2025 года. Проект должна будет разработать «Единая Россия» совместно с правительством.





Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Путин отметил, что вопрос индексации работающим пенсионерам назрел, сегодня у государства есть нужные ресурсы для этого.





Путин уже высказался об индексации пенсий работающим пенсионерам на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым на полях ПМЭФ. Глава государства сказал, что «мы должны принять это решение», нужно «поддержать людей и обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой мы постоянно говорим».