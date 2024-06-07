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На фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя» можно было купить морскую экзотику
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Площадка располагалась на ВДНХ undefined
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На фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя» можно было купить морскую экзотику

Площадка располагалась на ВДНХ

В столице прошел фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя». Одна из площадок располагалась на ВДНХ. 

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Гости мероприятия увидели маяк Токаревского, который был установлен во Владивостоке еще более 100 лет назад, астраханский Петровский маяк, стоящий среди пустыни. У посетителей также была возможность попробовать редкие виды рыбы: олюторскую сельдь, кильку пряного посола из Черного моря и черноморскую хамсу. Особенно гостям фестиваля понравилась сельдь, ее покупали чаще всего. 


Рыбный рынок площадью 500 квадратных метров располагался у фонтана «Каменный цветок». Покупателей ждали живые гребешки — источник гиалуроновой кислоты и коллагена, а также живой трепанг. Цены демократичные. 


Весь ассортимент рынка был разделен по пяти отделам. В первом разместили замороженную рыбу, во втором — охлажденную, в третьем можно было найти крабов и черную икру, а в остальных двух — рыбу горячего и холодного копчения и сельдь. 


В меню для посетителей также была экзотика: устрицы, гаспачо с креветками и рапаны по-бургундски. И тоже по доступным ценам! 


Подробнее о площадке на ВДНХ, а также других локациях, где гости и жители столицы могли весело и активно провести время, можно узнать на официальном сайте проекта. 

#москва #фестиваль #рыба
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