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RTVI: Топ-менеджер Россельхозбанка перевел мошенникам 760 тысяч рублей
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Злоумышленники представились сотрудниками Центробанка и Yota undefined
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RTVI: Топ-менеджер Россельхозбанка перевел мошенникам 760 тысяч рублей

Злоумышленники представились сотрудниками Центробанка и Yota

Высокопоставленный сотрудник Россельхозбанка отдал телефонным мошенникам 760 тысяч рублей, сообщает RTVI. По информации издания, 4 июня топ-менеджеру банка позвонила женщина — она представилась сотрудницей оператора Yota и попросила назвать код из СМС, чтобы «продлить договор». Мужчина выполнил ее просьбу.


Затем сотруднику Россельхозбанка позвонили и сказали, что его личный кабинет на портале «Госуслуги» взломали и сейчас с ним свяжется представитель Центробанка. После этого жертве позвонил сам «сотрудник ЦБ», он пообещал, что с ним через WhatsApp* будут говорить его коллеги.


После нескольких видеосозвонов сотрудника Россельхозбанка попросили обналичить деньги с карт и перевести их на «безопасный счет». Мужчина снял деньги с трех карт, по указанию подставного оператора добавил карту через приложение Mir Pay и пополнил ее на 760 тысяч рублей. На следующий день обманутый сотрудник обратился в полицию.


*Компания Meta (владеет соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp) в России признана экстремистской организацией и запрещена.

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#интернет-мошенники #мошенничество #преступление
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