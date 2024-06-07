Глава «Зова народа»: Правоохранители ранее проводили беседу с убийцей Антона Еговцева

Заместителя председателя общественного движения «Зов народа» Антона Еговцева 7 июня убили у его дома. Глава движения Сергей Зайцев рассказал Daily Storm, что правоохранители ранее проводили беседу с убийцей Еговцева, а тот также писал заявления на своего преследователя.





По словам руководителя «Зова народа», убийца Еговцева был безответно влюблен в его жену: «С молодости там какая-то безответная любовь. Она это не разделяла. Просила даже помочь, чтобы он ее не преследовал».





Преследователь Антона Еговцева угрожал ему: «Он кривлялся, приезжал, пальцем по горлу проводил себе через окно в машине, в сторону Антона показывал».





А однажды мужчина даже напал на Еговцева, говорит Сергей Зайцев: «Я ему всегда говорил: главное — не ввязывайся. И он не ввязывался. Единственное, был инцидент, когда он вышел, тот на него напал. Но Антон был не из робкого десятка, он дал отпор — и того в больницу увезли. И как раз после того инцидента [правоохранители] беседу провели с этим мужчиной, который совершил все это. А здесь, видите, он уже решил прийти вооруженным, выводы сделал, что с кулаками-то не получается, надо прийти с чем-то потяжелее».





Антон Еговцев обсуждал с коллегой, что обращался в «силовые органы, чтобы этот вопрос решили»: «Он сообщал, писал заявления, правоохранители вели беседу с этим человеком, но, как видите, беседы для его вразумления не помогли».





У убитого остались жена и четырехлетний сын. Почти все родственники Антона Еговцева живут в Перми, его планируют похоронить там. «Зов народа» поможет с организацией похорон, сообщил Зайцев.





Еговцев работал в «Зове народа» почти с момента создания организации — с 2017 года. Он занимался работой со СМИ, был пресс-секретарем движения и курировал работу региональных отделений.





«Человек идейный, и таких рождается раз в один миллион, которые посвящают себя на максимум, дают больше, чем получают. К сожалению, для нас это большая утрата. И конечно, мы такого же человека не найдем», — сказал Сергей Зайцев.