Путин заявил, что необходимости в новой мобилизации нет

Необходимости в проведении новой мобилизации в России нет, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).





Модератор сессии, политолог Сергей Караганов заявил, что для того чтобы наступать и «очень быстро идти по лестнице эскалации», в России нужно провести мобилизацию, хотя бы частичную. Он спросил у президента, можно ли без этого разгромить противника или все же нужно провести дополнительный набор в армию. На это Путин ответил, что если следовать рекомендациям Караганова об эскалации конфликта на Украине, то действующего контингента России недостаточно. Но РФ придерживается другой тактики, выдавливая ВСУ с украинской территории. «В этом смысле у нас нет необходимости проводить мобилизацию», она не планируется, заявил президент.





Российский лидер отметил, что осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации в войска призвали 300 тысяч человек. В 2023 году также более 300 тысяч человек добровольно записались на службу в Вооруженные силы. С начала 2024 года контракты с Минобороны подписали свыше 160 тысяч человек, сказал глава государства. Каждый день, по его словам, в военкоматы приходит около тысячи человек.





Перед обсуждением возможной мобилизации Путин и Караганов на ПМЭФ затронули тему возможного применения ядерного оружия. Президент, в частности, сослался на российскую ядерную доктрину, которая предусматривает использование такого оружия в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. Пока таких случаев не было, сказал глава государства. Президент призвал лишний раз «не упоминать всуе» возможность ядерной войны. Говоря позже о мобилизации, Путин отметил: когда видишь, что такое русский характер, опираешься на это, то «нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы».





Караганов ответил, что понимает аргументы Путина, но «хорошо знает историю» России. Политолог в подтверждение необходимости мобилизации привел 1916 год, когда «мы побеждали, но народ устал» от Первой мировой войны, поэтому «в какой-то момент нужно будет начинать торопиться». Россия в 1917 году «вырвала поражение из рук победы», в нынешнем конфликте в России «взрывной подъем духа народа», «экономика наконец начала работать», «выбиты или разбежались предательские элементы и пятая колонна», но долго это продолжаться не должно, сказал Караганов и призвал Путина «не списывать со счетов» его аргументы. Тот ответил, что учитывает все мнения.





Частичная мобилизация в РФ прошла в сентябре — октябре 2022 года, на службу в армию призвали более 300 тысяч человек. Путин не стал подписывать указ о завершении мобилизации. В январе в Кремле объяснили, что призыв завершен, но документ продолжает действовать, поскольку включает не только необходимость набора нужного числа людей в ВС РФ, но и «другие мероприятия».