Песков: Путин говорил, что в России нет потребности в мобилизации

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что в стране нет необходимости в мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии для РИА Новости.





Он прокомментировал статью Financial Times, в которой источник газеты, близкий к российскому Минобороны, заявил, что для сохранения успехов в зоне боевых действий РФ якобы потребуется новая волна мобилизации.





Собеседник утверждал, «к концу этого или началу следующего года новая волна частичной мобилизации станет неизбежной».





«Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев-контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности [в мобилизации] нет», — заявил Песков.





14 мая тогда еще кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов на заседании Совета Федерации сообщил, что с комплектованием Вооруженных сил России есть проблемы, однако о новой мобилизации речи не идет.