Владимир Путин заявил, что Россия считает легитимность Владимира Зеленского законченной. При этом президент добавил, что в случае подписания мирных документов с Украиной сначала необходимо убедиться в законности ее представителя. Снова представлять интересы Украины Зеленский может, только победив на выборах, утверждает глава института стран СНГ депутат Константин Затулин.





«Нынешнее заявление Путина очень важно в преддверие так называемой мирной конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня. Что бы они там ни обсуждали, очевидно, что Россия не может иметь к этому никакого отношения — она туда не приглашена. А кто со стороны Украины и на каком основании будет навязывать какие-либо формулы мира или войны?» — объяснил Daily Storm Затулин.





Для того чтобы президент Украины обладал полнотой власти, продолжает он, его нужно переизбирать каждые пять лет, как это указано в Основном законе Украины.





«Ничто не мешало господину Зеленскому заранее внести необходимые предложения по уточнению Конституции, а депутатам их поддержать. Они этого не сделали, желая продлить сроки своего пребывания во власти», — заявил Затулин.





Депутат добавил, что вопрос о полномочиях Зеленского должен решать Конституционный суд, на который заранее было оказано давление, а его председатель — снят с должности. Теперь, по словам Затулина, этот институт стал «непонятным образованием».





«Я не знаю, каким образом они будут выходить из этого, но самый недвусмысленный способ — провести выборы и избрать президента. Как раз этого господин Зеленский и его команда не хотят», — продолжил парламентарий.





При этом он уточнил, что выборы могут быть проведены со значительными злоупотреблениями и в таком случае их признавать нельзя.





«Но без выборов не ясно, [как поступит Украинская сторона после подписания каких-то договоренностей]. Не будут ли они опровергнуты на следующий день на том основании, что человек, который их подписывал, не имел права на это?» — заключил депутат.





По украинским законам полномочия президента заканчиваются спустя пять лет после его вступления в должность. 20 мая Зеленский официально перестал быть президентом, при этом выборы на Украине в этом году не проводились. Затулин напомнил, что в отличие от Верховной рады, президентские полномочия не могут быть продлены без выборов даже в случае введения военного положения в стране.