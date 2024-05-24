Международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе

Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль должен незамедлительно прекратить свою военную операцию в Рафахе. Такой вердикт был вынесен в связи с обращением Южно-Африканской Республики (ЮАР).





Председатель суда Наваф Салам заявил, что «в соответствии с обязательствами по Конвенции о геноциде Израиль должен немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в мухафазе Рафах, которые могут создать для палестинцев в Газе условия жизни, способные привести к ее полному или частичному физическому уничтожению».





Кроме того, суд постановил, что Израиль обязан обеспечить сохранение всех доказательств предполагаемого геноцида и предоставить беспрепятственный доступ в Газу следственной комиссии, миссии по установлению фактов или любой другой следственный орган, уполномоченный ООН для проведения расследования обвинений в геноциде.





Коллегия судей также потребовала от Израиля открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом для поставок гуманитарной помощи. В течение месяца Иерусалим должен будет отчитаться перед судом об исполнении требований.





Генсек ООН Антониу Гутерриш позже, комментируя вердикт Международного суда в отношении Израиля, заявил, что решения данной инстанции «обязательны для исполнения».