РИА Новости: Замгубернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки

Заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.





Как пишет ТАСС, Власова подозревают в получении взятки в размере 1,3 миллиона рублей. Официальных заявлений насчет ареста политика пока нет.





Позже адвокат замгубернатора заявил, что он подписал соглашение о неразглашении, сообщает «Коммерсантъ».





Власову 32 года. Он родился в городе Боровичи Новгородской области. В 2013 году окончил Военно-космическую академию Можайского.





Власов с декабря 2021 года получил должность руководителя Главного управления строительства Краснодарского края, а в марте 2022-го — главы департамента строительства региона.





В декабре того же года он стал вице-губернатором, курирующим работу департаментов по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также Министерства ГО и ЧС.