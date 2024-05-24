Новости
Новости 18+
St
РИА Новости: Замгубернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки
18+
Официальных комментариев властей пока нет undefined
Новости

РИА Новости: Замгубернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки

Официальных комментариев властей пока нет

Заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.


Как пишет ТАСС, Власова подозревают в получении взятки в размере 1,3 миллиона рублей. Официальных заявлений насчет ареста политика пока нет.


Позже адвокат замгубернатора заявил, что он подписал соглашение о неразглашении, сообщает «Коммерсантъ».


Власову 32 года. Он родился в городе Боровичи Новгородской области. В 2013 году окончил Военно-космическую академию Можайского.


Власов с декабря 2021 года получил должность руководителя Главного управления строительства Краснодарского края, а в марте 2022-го — главы департамента строительства региона.


В декабре того же года он стал вице-губернатором, курирующим работу департаментов по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также Министерства ГО и ЧС.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#краснодарский край #задержание #взятка
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии