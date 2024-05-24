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Путин подтвердил, что Киев может вернуться к переговорам с Москвой, учитывая реалии на земле и итоги стамбульских переговоров
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По словам президента, они устраивали обе стороны конфликта undefined
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Путин подтвердил, что Киев может вернуться к переговорам с Москвой, учитывая реалии на земле и итоги стамбульских переговоров

По словам президента, они устраивали обе стороны конфликта

Если Киев хочет вернуться к переговорам, пусть возвращается, исходя из реалий на земле и итогов стамбульских переговоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко во время своего визита в Минск. 


Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. По его словам, Стамбульские договоренности 2022 года устраивали и Киев, и Москву.


Российский президент отметил, что легитимность действующего главы Украины закончилась. В случае подписания мирных документов Россия должна убедиться, что имеет дело с легитимными властями Украины, подчеркнул он. 


Также Путин рассказал, что в ближайшее время для россиян отменят роуминг в Белоруссии, а для граждан РБ — в России.


Кроме того, в Белоруссии пройдут совместные учения с Россией по применению атомного оружия. Полным ходом идет строительство Белорусской АЭС, Россия готова максимально помогать республике по созданию ее энергетической промышленности, указал президент РФ.

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