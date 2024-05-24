Бывшего командующего 58-й армией Попова оставили в СИЗО

По версии СКР, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.





Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет более 130 миллионов рублей.





В июле 2023 года член комитета Госдумы по обороне, экс-командующий 58-й армией Андрей Гурулев опубликовал обращение Попова к своим бойцам. Генерал-майор сообщил, что его сняли должности, после того как он рассказал руководству Минобороны о проблемах на СВО.