Бывшего командующего 58-й армией Попова оставили в СИЗО

Экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, обвиняемого в хищении материалов в зоне СВО, не отпустили под домашний арест. 2-й Западный окружной военный суд решил, что пока идет расследование, Попов должен находиться под стражей. Заседание прошло в закрытом режиме.
По версии СКР, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет более 130 миллионов рублей.
В июле 2023 года член комитета Госдумы по обороне, экс-командующий 58-й армией Андрей Гурулев опубликовал обращение Попова к своим бойцам. Генерал-майор сообщил, что его сняли должности, после того как он рассказал руководству Минобороны о проблемах на СВО.