Новости
Новости 18+
St
Бывшего командующего 58-й армией Попова оставили в СИЗО
18+
Ранее следствие просило перевести его под домашний арест undefined
Новости

Бывшего командующего 58-й армией Попова оставили в СИЗО

Ранее следствие просило перевести его под домашний арест

Экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, обвиняемого в хищении материалов в зоне СВО, не отпустили под домашний арест. 2-й Западный окружной военный суд решил, что пока идет расследование, Попов должен находиться под стражей. Заседание прошло в закрытом режиме.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

По версии СКР, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. 


Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет более 130 миллионов рублей.


В июле 2023 года член комитета Госдумы по обороне, экс-командующий 58-й армией Андрей Гурулев опубликовал обращение Попова к своим бойцам. Генерал-майор сообщил, что его сняли должности, после того как он рассказал руководству Минобороны о проблемах на СВО.

#сизо #попов #следствие
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии