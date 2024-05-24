Reuters: Путин готов к переговорам с Украиной, если Киев согласится признать границы по линии соприкосновения

Президент России Владимир Путин готов пойти на переговоры о прекращении огня с Украиной, если та согласится признать границы, по которым сейчас проходит линия боевого соприкосновения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. При этом Путин, по версии СМИ, готов продолжать боевые действия, если на его предложение не ответят.





В тексте издания есть комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По данным издания, он заявил: российский президент неоднократно давал понять, что Россия открыта для диалога. Он также заверил, что Россия не хочет вести СВО вечно.





Источники Reuters рассказали, что российский президент выражал разочарованность нескольким своим близким советникам по поводу того, что Запад сорвал российско-украинский переговорный процесс. Также глава государства недоволен нежеланием Владимира Зеленского идти на переговоры.





Путин ранее также подчеркивал, что переговоры должны идти с учетом интересов России, а МИД страны, что Москва будет вести диалог «с учетом реалий на земле» и интересов своей безопасности.