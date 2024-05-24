Премьер Венгрии Орбан заявил о подготовке Европы к конфликту с Россией

По словам политика, действия Брюсселя постепенно могут привести к столкновению ЕС и НАТО с Россией. Военные действия на Украине Орбан назвал «конфликтом между двумя славянскими народами».





21 марта Орбан поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ. Он направил российскому лидеру соответствующее письмо, в котором также выразил готовность Венгрии продолжать и наращивать сотрудничество с Россией в тех сферах, где это возможно.





В письме Орбан отметил, что «рад тому, что сотрудничество Венгрии и России основано на взаимном уважении, что позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней, очень сложной геополитической ситуации».





По его словам, Венгрия стоит на стороне мира, а власти страны убеждены, что «поддержание диалога является фундаментальным условием его скорейшего установления».