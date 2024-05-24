В Японии умерла собака из мема Doge

О смерти пса породы сиба-ину по кличке Кабосу (в переводе с японского «тыква») сообщила его хозяйка, японка Ацуко Сато. Мемная собака умерла после продолжительной болезни.





Отмечается, что последние два года жизни Кабосу боролась с лейкемией и передвигалась с помощью собачьей коляски.





Фото Кабосу разошлось в интернете в конце 2013 года, став одним из самых известных интернет-мемов. В мире выпускалась криптовалюта Dogecoin, которая была названа в честь питомца. Мемкоины начал покупать и интегрировать в свои компании бизнесмен Илон Маск.