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В Японии умерла собака из мема Doge
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Кабосу было 18,5 года undefined
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В Японии умерла собака из мема Doge

Кабосу было 18,5 года

О смерти пса породы сиба-ину по кличке Кабосу (в переводе с японского «тыква») сообщила его хозяйка, японка Ацуко Сато. Мемная собака умерла после продолжительной болезни. 


Отмечается, что последние два года жизни Кабосу боролась с лейкемией и передвигалась с помощью собачьей коляски. 


Фото Кабосу разошлось в интернете в конце 2013 года, став одним из самых известных интернет-мемов. В мире выпускалась криптовалюта Dogecoin, которая была названа в честь питомца. Мемкоины начал покупать и интегрировать в свои компании бизнесмен Илон Маск. 

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#смерть #мем #собаки #криптовалюты #питомцы
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