Бойцы ВС РФ развернули в Клещеевке флаг России и копию Знамени Победы

Военнослужащие ВС РФ развернули в Клещеевке, перешедшей под контроль России, государственный флаг, а также копию Знамени Победы. Видео поделилась пресс-служба Минобороны РФ.





Камера БПЛА зафиксировала, как российская штурмовая группа, вступив в ближний бой с боевиками ВСУ, уничтожает их и захватывает блиндаж в Клещеевке, приводит комментарий ведомство.





Также уточняется, что «на кадрах видны тела солдат ВСУ, брошенные на поле боя в ходе отступления украинской армии из населенного пункта».





22 мая стало известно, что подразделения Южной группировки войск Вооруженных сил РФ взяли под контроль село Клещеевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Министерство обороны России.





Клещеевка расположена примерно в девяти километрах от Артемовска (украинское название — Бахмут).