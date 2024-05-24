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Бойцы ВС РФ развернули в Клещеевке флаг России и копию Знамени Победы
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Кадры опубликовало Минобороны undefined
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Бойцы ВС РФ развернули в Клещеевке флаг России и копию Знамени Победы

Кадры опубликовало Минобороны

Военнослужащие ВС РФ развернули в Клещеевке, перешедшей под контроль России, государственный флаг, а также копию Знамени Победы. Видео поделилась пресс-служба Минобороны РФ.


Камера БПЛА зафиксировала, как российская штурмовая группа, вступив в ближний бой с боевиками ВСУ, уничтожает их и захватывает блиндаж в Клещеевке, приводит комментарий ведомство. 


Также уточняется, что «на кадрах видны тела солдат ВСУ, брошенные на поле боя в ходе отступления украинской армии из населенного пункта».


22 мая стало известно, что подразделения Южной группировки войск Вооруженных сил РФ взяли под контроль село Клещеевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Министерство обороны России.


Клещеевка расположена примерно в девяти километрах от Артемовска (украинское название — Бахмут).

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#клещеевка #сво #украина
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