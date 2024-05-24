Глава ФСБ Бортников сообщил о задержании более 20 человек по делу о теракте в «Крокусе»

По делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» задержано более 20 человек, включая исполнителей и пособников. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств — участников СНГ в Бишкеке заявил глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников.
Он подчеркнул, что в настоящее время устанавливается «весь круг причастных к злодеянию». Коллеги из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана также содействуют расследованию ФСБ, указал Бортников. Он подчеркнул, что одной из целей заказчиков теракта было нанести ущерб отношениям стран СНГ с помощью религиозного и национального факторов.
Глава ФСБ рассказал, что действия террористов координировали члены группировки «Вилаят Хорасан»*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне. Двое из четырех участников нападения прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта, подчеркнул Бортников.
Он отметил, что террористы получили четкую команду двигаться к украинской границе, где было подготовлено «окно». Также глава ФСБ указал, что непосредственное отношение к теракту имеет военная разведка Украины.
Теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта. Тогда за несколько минут до начала концерта рок-группы «Пикник» боевики вошли в здание и начали убивать людей, а затем подожгли зал. Жертвами стали 145 человек, свыше 500 пострадали. Террористов задержали через несколько часов в Брянской области.
*«Вилаят Хорасан» — террористическая организация, запрещена на территории РФ.