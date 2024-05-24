Глава ФСБ Бортников сообщил о задержании более 20 человек по делу о теракте в «Крокусе»

По делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» задержано более 20 человек, включая исполнителей и пособников. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств — участников СНГ в Бишкеке заявил глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников.





Он подчеркнул, что в настоящее время устанавливается «весь круг причастных к злодеянию». Коллеги из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана также содействуют расследованию ФСБ, указал Бортников. Он подчеркнул, что одной из целей заказчиков теракта было нанести ущерб отношениям стран СНГ с помощью религиозного и национального факторов.