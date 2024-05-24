Минобороны РФ: ПВО за ночь сбили три ракеты ATACMS над Крымом

В ночь на 24 мая над Крымом были сбиты три ракеты ATACMS, над Белгородской областью — два беспилотника, отчиталось Министерство обороны РФ. Кроме того, морская авиация уничтожила три безэкипажных украинских катера в Черном море, которые следовали в направлении Крыма.





Данных о пострадавших и разрушениях военное ведомство не приводит.





Также глава Крыма Сергей Аксенов ранее рассказал, что в результате ракетной атаки на регион погибли два человека. Отмечается, что погибшие трудились строителями в Симферопольском районе.





Накануне Аксенов также рассказал, что в Кировском районе Крыма террорист подорвался на собственном взрывном устройстве при попытке заложить его на железной дороге, сообщилглава республики в эфире телеканала «Крым 24». Он не уточнил, когда это произошло.