РБК: Командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова сняли с должности

Командующего 20-й общевойсковой армией Сухраба Ахмедова вывели в распоряжение (сняли с должности), сообщает РБК со ссылкой на источник. Об этом же в своем Telegram-канале пишет председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его информации, «пока Сухраба Султановича только вывели в распоряжение, но информированные источники сообщают, что ситуация в развитии». Официально эта информация не подтверждена.





Ахмедов командует 20-й армией с декабря 2022 года. До этого, с 2009-го, он был командиром 155-й отдельной бригады морской пехоты. Российские военкоры неоднократно критиковали Ахмедова за принимаемые в ходе СВО решения.





20-я гвардейская Краснознаменная общевойсковая армия — самое крупное объединение Вооруженных сил России, сказано на сайте Министерства обороны.