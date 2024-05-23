Следствие попросило перевести бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова под домашний арест

Главное военное следственное управление СКР попросило суд перевести бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова, отправленного под стражу по подозрению в мошенничестве, под домашний арест. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.





Следствие подало такое ходатайство «с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования».





По версии СКР, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет более 130 миллионов рублей.





В июле 2023 года член комитета Госдумы по обороне, экс-командующий 58-й армией Андрей Гурулев опубликовал обращение Попова к своим бойцам. Генерал-майор сообщил, что его сняли должности, после того как он рассказал руководству Минобороны о проблемах на СВО.





Попов — один из четырех высокопоставленных военных, арестованных за последний месяц. С конца апреля были отправлены под стражу замминистра обороны Тимур Иванов, начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов и замначальника Генштаба, начальник Главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин. Их обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.