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Взятка в 36 миллионов рублей: в СКР рассказали подробности дела замглавы Генштаба Шамарина
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По версии следствия, генерал получил взятку за увеличение объема поставок продукции по контрактам для нужд Минобороны undefined
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Взятка в 36 миллионов рублей: в СКР рассказали подробности дела замглавы Генштаба Шамарина

По версии следствия, генерал получил взятку за увеличение объема поставок продукции по контрактам для нужд Минобороны

Замначальника Генштаба Вооруженных сил России, начальника Главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина обвиняют в получении взятки в 36 миллионов рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.


По версии следствия, Шамарин в период с апреля 2016-го по октябрь 2023 года получил незаконное вознаграждение от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера компании Елены Гришиной за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Генерал-лейтенант распорядился взяткой «по своему усмотрению».


Шамарина задержали и арестовали 22 мая. Высокова и Гришину также привлекают к уголовной ответственности, их тоже взяли под стражу, рассказали в СКР.

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Об аресте Шамарина стало известно 23 мая. Генерал-лейтенант стал четвертым высокопоставленным военным, отправленным под стражу за последний месяц. В конце апреля был взят под стражу замминистра обороны Тимур Иванов, в мае были арестованы начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Иван Попов. Иванова и Кузнецова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, Попова — в мошенничестве.

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