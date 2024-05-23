Взятка в 36 миллионов рублей: в СКР рассказали подробности дела замглавы Генштаба Шамарина

Замначальника Генштаба Вооруженных сил России, начальника Главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина обвиняют в получении взятки в 36 миллионов рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По версии следствия, Шамарин в период с апреля 2016-го по октябрь 2023 года получил незаконное вознаграждение от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера компании Елены Гришиной за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Генерал-лейтенант распорядился взяткой «по своему усмотрению».
Шамарина задержали и арестовали 22 мая. Высокова и Гришину также привлекают к уголовной ответственности, их тоже взяли под стражу, рассказали в СКР.
Об аресте Шамарина стало известно 23 мая. Генерал-лейтенант стал четвертым высокопоставленным военным, отправленным под стражу за последний месяц. В конце апреля был взят под стражу замминистра обороны Тимур Иванов, в мае были арестованы начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Иван Попов. Иванова и Кузнецова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, Попова — в мошенничестве.