Взятка в 36 миллионов рублей: в СКР рассказали подробности дела замглавы Генштаба Шамарина

Замначальника Генштаба Вооруженных сил России, начальника Главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина обвиняют в получении взятки в 36 миллионов рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.





По версии следствия, Шамарин в период с апреля 2016-го по октябрь 2023 года получил незаконное вознаграждение от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера компании Елены Гришиной за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Генерал-лейтенант распорядился взяткой «по своему усмотрению».





Шамарина задержали и арестовали 22 мая. Высокова и Гришину также привлекают к уголовной ответственности, их тоже взяли под стражу, рассказали в СКР.