Путин разрешил изымать имущество США для компенсации ущерба от санкций

Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий судам в России использовать американское имущество в РФ для компенсации ущерба от изъятия активов российского государства и Центробанка в США.





Государство или ЦБ могут обратиться в суд с заявлением об ущербе от изъятия активов в Соединенных Штатах. Если суд сочтет, что США поступили незаконно, он направляет в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций запрос об американском имуществе, которое можно использовать для компенсации ущерба.





Под американским имуществом в указе имеются в виду активы самих США, связанных с ними иностранных лиц (в том числе если они сами обладают американским гражданством), лиц, находящихся под их контролем. Суд по представлению комиссии кабмина может изъять движимое и недвижимое американское имущество, ценные бумаги, доли в уставных капиталах российских компаний и другие имущественные права.