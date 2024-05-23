Путин разрешил изымать имущество США для компенсации ущерба от санкций

Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий судам в России использовать американское имущество в РФ для компенсации ущерба от изъятия активов российского государства и Центробанка в США.
Государство или ЦБ могут обратиться в суд с заявлением об ущербе от изъятия активов в Соединенных Штатах. Если суд сочтет, что США поступили незаконно, он направляет в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций запрос об американском имуществе, которое можно использовать для компенсации ущерба.
Под американским имуществом в указе имеются в виду активы самих США, связанных с ними иностранных лиц (в том числе если они сами обладают американским гражданством), лиц, находящихся под их контролем. Суд по представлению комиссии кабмина может изъять движимое и недвижимое американское имущество, ценные бумаги, доли в уставных капиталах российских компаний и другие имущественные права.
Правительство должно будет определить порядок рассмотрения запроса об американских активах, которые можно изъять в качестве ответа на действия США, и перечень такого имущества. Кабмин также должен будет в течение четырех месяцев добиться изменений в законодательстве для исполнения сегодняшнего указа.
В апреле президент США Джо Байден подписал закон, позволяющий главе американского государства полностью или частично конфисковывать суверенные российские активы (включая активы Центробанка). Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва ответит на это. В Кремле также предупреждали, что закон «нанесет непоправимый ущерб имиджу США, это вынудит многих инвестирующих в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более государственной собственности».