Замглавы управления ФСИН по Подмосковью арестовали за получение взятки

Тверской районный суд Москвы арестовал до 20 июля замглавы управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Московской области Владимира Талаева по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.





По версии следствия, Талаев по предварительной договоренности получил деньги от посредника, действующего в интересах ООО «РЗН ФУД», сказано в сообщении. Эта компания занимается оптовой продажей продуктов.





Талаев осуществляет координацию и контроль деятельности финансово-экономического отдела управления ФСИН по Подмосковью, отдела капитального строительства и ремонта, отдела тылового обеспечения, базы материально-технического и военного снабжения.