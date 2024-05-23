«Это призыв к третьей мировой войне!»: в Госдуме возмутились выступлением конгрессмена, показавшего карту России с зоной ударов ракетами США

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова возмутилась выступлением американского конгрессмена, показавшего карту России с зоной ударов ракетами США. Такое заявление можно расценивать как призыв к третьей мировой войне, считает Журова.





Председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США Майкл Маккол 23 мая во время слушаний в комитете продемонстрировал карту РФ с зоной, которую могут поразить переданные Украине американские ракеты ATACMS. Маккол призвал госсекретаря Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по общепризнанным территориям России оружием из США.





Выступление конгрессмена прокомментировала для Daily Storm Светлана Журова: «Это призыв к третьей мировой войне по большому счету. Такой открытый причем!»





«Я думаю, что тут надо в ООН в том числе, может быть, сделать какие-то заявления, потому что это нарушение определенных международных норм. Как можно призывать так делать, причем открыто, публично?!» — возмутилась парламентарий.





Выступить в ООН может не только Россия, но и «какие-то другие страны, которые эту ситуацию тоже должны контролировать, потому что это ненормально», добавила Журова.





22 мая группа конгрессменов США обратилась к американскому министру обороны Ллойду Остину с просьбой разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по России.





В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что горячие головы в Конгрессе Соединенных Штатов хотят еще больше спровоцировать напряженность вокруг Украины.