В Кремле исключили «кампанейщину» в делах о коррупции в Минобороны

В России последовательно ведется борьба с коррупцией, «ни о какой кампанейщине здесь, конечно, речи не идет», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.





Представителя Кремля спросили, можно ли считать последние аресты высокопоставленных представителей Минобороны, в том числе замначальника Генштаба Вооруженных сил России, начальника Главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина, «чистками» в военном ведомстве. Песков ответил, что это составная часть работы правоохранительных органов, речи о какой-то кампании не идет.





Шамарина арестовали 22 мая по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Он стал четвертым высокопоставленным военным, арестованным за последние недели. В конце апреля под стражу был взят замминистра обороны Тимур Иванов, в мае были арестованы начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Иван Попов. Иванова и Кузнецова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, Попова — в мошенничестве.