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Арестован замначальника Генштаба Вадим Шамарин
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Генерал-лейтенанта подозревают в получении взятки в особо крупном размере undefined
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Арестован замначальника Генштаба Вадим Шамарин

Генерал-лейтенанта подозревают в получении взятки в особо крупном размере

Правоохранители задержали замначальника Генерального штаба Вооруженных сил России, начальника Главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.


У генерал-лейтенанта прошли обыски по уголовному делу о предполагаемых махинациях. После обыска Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде. На сайте суда накануне, 22 мая, появилась карточка дела, в которой говорится об аресте лица со скрытыми данными, указывает издание.


Позже в 235-м гарнизонном военном суде уточнили РБК, что Шамарин арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Избрана мера пресечения — заключение под стражу на два месяца, отмечает «Интерфакс».

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Вадим Шамарин — четвертый высокопоставленный военный, арестованный за последние недели. В конце апреля под стражу взяли замминистра обороны Тимура Иванова, в мае были арестованы начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Иван Попов. Иванова и Кузнецова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, Попова — в мошенничестве.

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#генштаб #задержание #коррупция
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