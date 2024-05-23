Арестован замначальника Генштаба Вадим Шамарин

Правоохранители задержали замначальника Генерального штаба Вооруженных сил России, начальника Главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.





У генерал-лейтенанта прошли обыски по уголовному делу о предполагаемых махинациях. После обыска Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде. На сайте суда накануне, 22 мая, появилась карточка дела, в которой говорится об аресте лица со скрытыми данными, указывает издание.





Позже в 235-м гарнизонном военном суде уточнили РБК, что Шамарин арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Избрана мера пресечения — заключение под стражу на два месяца, отмечает «Интерфакс».