Семь человек погибли при пожаре в СНТ в Подмосковье

При пожаре в садовом товариществе в Истре погибли семь человек, сообщает МЧС. Возгорание произошло в частном трехэтажном домовладении в СНТ «Снегирь» в деревне Падиково Истринского района, заявили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области. По данным РИА Новости, еще один человек пострадал.





Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Пожарные ликвидировали открытое горение. В сгоревшем доме находился незаконный хостел, пишет ТАСС. Руководство СНТ, в котором располагалась гостиница, неоднократно жаловалось на нее в МЧС, прокуратуру, налоговую и другие органы. Прошло несколько проверок, во время которых хостел не работал, заявляет Telegram-канал «112».





Управление Следственного комитета по Подмосковью возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.