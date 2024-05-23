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Семь человек погибли при пожаре в СНТ в Подмосковье
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Еще один человек пострадал undefined
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Семь человек погибли при пожаре в СНТ в Подмосковье

Еще один человек пострадал

При пожаре в садовом товариществе в Истре погибли семь человек, сообщает МЧС. Возгорание произошло в частном трехэтажном домовладении в СНТ «Снегирь» в деревне Падиково Истринского района, заявили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области. По данным РИА Новости, еще один человек пострадал.


Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Пожарные ликвидировали открытое горение. В сгоревшем доме находился незаконный хостел, пишет ТАСС. Руководство СНТ, в котором располагалась гостиница, неоднократно жаловалось на нее в МЧС, прокуратуру, налоговую и другие органы. Прошло несколько проверок, во время которых хостел не работал, заявляет Telegram-канал «112».


Управление Следственного комитета по Подмосковью возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

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#подмосковье #происшествие #пожар
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