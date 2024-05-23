Лукашенко назначил нового главу Генштаба Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Павла Муравейко начальником Генерального штаба — первым заместителем министра обороны республики, сообщает БелТА. До сегодняшнего дня Муравейко занимал пост первого заместителя государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии.





При назначении глава государства отметил важность того, чтобы министр обороны и начальник Генштаба сработались. По словам Лукашенко, «у нас министр обороны есть министр обороны», ему подчинены все в военном ведомстве, но глава Генштаба обладает определенной независимостью, «занимается планированием и реализацией тех или иных военных мероприятий». Между главой Минобороны и начальником Генштаба «очень тонкая грань», сказал белорусский президент.





Лукашенко заявил, что «В Белоруссии невозможно приукрасить обстановку», поэтому нужно продолжить работу по развитию Вооруженных сил с учетом конфликтов в мире, в том числе между Россией и Украиной. По словам президента, белорусское руководство осознало роль минных заграждений, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, беспилотников и других современных средств поражения, новому руководителю Генштаба «придется основательно этим заняться».