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Лукашенко назначил нового главу Генштаба Белоруссии
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Этот пост занял первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики undefined
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Лукашенко назначил нового главу Генштаба Белоруссии

Этот пост занял первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Павла Муравейко начальником Генерального штаба — первым заместителем министра обороны республики, сообщает БелТА. До сегодняшнего дня Муравейко занимал пост первого заместителя государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии.


При назначении глава государства отметил важность того, чтобы министр обороны и начальник Генштаба сработались. По словам Лукашенко, «у нас министр обороны есть министр обороны», ему подчинены все в военном ведомстве, но глава Генштаба обладает определенной независимостью, «занимается планированием и реализацией тех или иных военных мероприятий». Между главой Минобороны и начальником Генштаба «очень тонкая грань», сказал белорусский президент.


Лукашенко заявил, что «В Белоруссии невозможно приукрасить обстановку», поэтому нужно продолжить работу по развитию Вооруженных сил с учетом конфликтов в мире, в том числе между Россией и Украиной. По словам президента, белорусское руководство осознало роль минных заграждений, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, беспилотников и других современных средств поражения, новому руководителю Генштаба «придется основательно этим заняться».

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Павел Муравейко был первым заместителем госсекретаря Совбеза Белоруссии с февраля 2022 года. До этого с 2013-го работал в должности начальника главного оперативного управления — заместителя начальника Генштаба. На этом посту он, в частности, занимался подготовкой и проведением крупных учений, в том числе совместно с Россией. На мосту главы Генштаба Муравейко сменил Виктора Гулевича, уволенного со службы в запас по возрасту (55 лет).

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#белоруссия #александр лукашенко #армия
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