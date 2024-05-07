Белоруссия вслед за Россией объявила об учениях с ядерным оружием

Вооруженные силы Белоруссии по поручению президента и верховного главнокомандующего Александра Лукашенко начали внезапную проверку средств-носителей нестратегического ядерного оружия, сообщил министр обороны страны Виктор Хренин.





В готовность к выполнению задач приводятся дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья штурмовиков Су-25. В ходе проверки «будет проверен весь комплекс мероприятий — от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами», сказал министр.





Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что проверка «спланирована на фоне мероприятий, проводимых нашими коллегами из РФ по применению нестратегических ядерных боеприпасов» и синхронизирована с действиями российских военных.





Кроме комплексов «Искандер», в учениях примут участие реактивные системы залпового огня «Полонез». Комплексы скрытно выведут в позиционные районы, где отработают подготовку, планирование и применение спецбоеприпасов. По аэродромам рассредоточат Су-25, самолеты подготовят к использованию тактического ядерного оружия.





По словам начальника белорусского Генштаба Виктора Гулевича, в ходе проверки части сил и средств авиации перебазированы на запасной аэродром. Когда на базу прибудет технический персонал, военные начнут отрабатывать подготовку к применению нестратегического ядерного оружия.





Лукашенко заявил, что проверка носит исключительно оборонительный характер. Обращаясь к народам ближнего и дальнего зарубежья, президент Белоруссии попросил их «остановить обезумевших политиканов, не дать им шанса превратить все живое на планете в пепел».





Накануне, 6 мая, Минобороны России анонсировало учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия. В маневрах задействуют ракетные соединения и авиацию Южного военного округа, а также силы Военно-морского флота. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что учения связаны с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, представителей Великобритании и США о возможной отправке войск на Украину.





В Белоруссии размещено российское тактическое ядерное оружие. Москва передала Минску комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они могли нести специальные боеприпасы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что РФ пошла на такой шаг по примеру США, которые давно разместили свои ядерные боеприпасы на территории стран-союзников. В апреле 2024-го Лукашенко сообщил, что Россия разместила в Белоруссии несколько десятков ядерных боеприпасов.