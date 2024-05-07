В Москве на фестивале «Пасхальный дар» в Куркине давали лекции и мастер-классы

В этом году в программе фестиваля были лекции, мастер-классы, кулинарные шоу и многое другое. Например, дети в творческих мастерских учились делать памятные пасхальные сувениры. Самые ловкие гости могли принять участие в состязаниях по двоеборью. И взрослые, и дети остались в восторге!





На фестивале любой желающий мог стать участником ярмарки обмена. Принцип прост: приносишь вещи в хорошем состоянии, которые тебе уже не нужны, а взамен забираешь все, что приглянулось, например, книги.





Здесь же работали штабы по сбору подарков для участников специальной военной операции на Украине. Военным можно было передать теплые вещи и сладости.





Пасхальные торжества добавили яркости и особого теплого, весеннего ощущения радости!





Фестиваль «Пасхальный дар» проходил с 28 апреля по 5 мая. Адреса площадок и программа доступны на сайте проекта.