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В Москве на фестивале «Пасхальный дар» в Куркине давали лекции и мастер-классы
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Торжества добавили яркости и особого теплого, весеннего ощущения радости undefined
Новости

В Москве на фестивале «Пасхальный дар» в Куркине давали лекции и мастер-классы

Торжества добавили яркости и особого теплого, весеннего ощущения радости

В Москве в девятый раз прошел благотворительный фестиваль «Пасхальный дар». Одна из площадок располагалась в районе Куркино. Площадка была оформлена в японском стиле. 

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В этом году в программе фестиваля были лекции, мастер-классы, кулинарные шоу и многое другое. Например, дети в творческих мастерских учились делать памятные пасхальные сувениры. Самые ловкие гости могли принять участие в состязаниях по двоеборью. И взрослые, и дети остались в восторге! 


На фестивале любой желающий мог стать участником ярмарки обмена. Принцип прост: приносишь вещи в хорошем состоянии, которые тебе уже не нужны, а взамен забираешь все, что приглянулось, например, книги.  


Здесь же работали штабы по сбору подарков для участников специальной военной операции на Украине. Военным можно было передать теплые вещи и сладости. 


Пасхальные торжества добавили яркости и особого теплого, весеннего ощущения радости!


Фестиваль «Пасхальный дар» проходил с 28 апреля по 5 мая. Адреса площадок и программа доступны на сайте проекта.

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