Новгородский областной суд приговорил Антонину Мартынову, супругу главного редактора «Новой газеты — Европа»* Кирилла Мартынова (признан иноагентом), к девяти годам колонии общего режима за покушение на убийство своей дочери Алисы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.





По версии следствия, в феврале 2007 года 21-летняя Мартынова сбросила двухлетнюю дочь в лестничный пролет. Ребенок сломал челюсть и получил травму головы. Единственным свидетелем был 11-летний мальчик, стоявший на этаже выше. Он сказал соседям, что «старшая девочка сбросила младшую». Мартынова настаивала, что произошедшее — несчастный случай. Следователи полагают, что девушка инсценировала его, так как Алиса мешала ей строить личную жизнь с Кириллом Мартыновым.





В июле 2008 года присяжные признали Мартынову виновной в покушении на убийство дочери, указав, что она не заслуживает снисхождения. Девушка не явилась на заседание суда, ее объявили в федеральный розыск. Мартынову задержали в конце марта 2024 года в Ставропольском крае, где она скрывалась с дочерью.