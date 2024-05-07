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Жена главреда «Новой газеты — Европа» получила девять лет колонии за покушение на убийство дочери в 2007 году
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Антонина Мартынова после обвинительного вердикта присяжных 16 лет находилась в федеральном розыске undefined
Новости

Жена главреда «Новой газеты — Европа» получила девять лет колонии за покушение на убийство дочери в 2007 году

Антонина Мартынова после обвинительного вердикта присяжных 16 лет находилась в федеральном розыске

Новгородский областной суд приговорил Антонину Мартынову, супругу главного редактора «Новой газеты — Европа»* Кирилла Мартынова (признан иноагентом), к девяти годам колонии общего режима за покушение на убийство своей дочери Алисы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.


По версии следствия, в феврале 2007 года 21-летняя Мартынова сбросила двухлетнюю дочь в лестничный пролет. Ребенок сломал челюсть и получил травму головы. Единственным свидетелем был 11-летний мальчик, стоявший на этаже выше. Он сказал соседям, что «старшая девочка сбросила младшую». Мартынова настаивала, что произошедшее — несчастный случай. Следователи полагают, что девушка инсценировала его, так как Алиса мешала ей строить личную жизнь с Кириллом Мартыновым.


В июле 2008 года присяжные признали Мартынову виновной в покушении на убийство дочери, указав, что она не заслуживает снисхождения. Девушка не явилась на заседание суда, ее объявили в федеральный розыск. Мартынову задержали в конце марта 2024 года в Ставропольском крае, где она скрывалась с дочерью.

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Алиса заявила в прениях 2 мая, что не считает себя потерпевшей, а произошедшее с ней 17 лет назад — несчастный случай. Девушка просила суд не лишать ее мать свободы.


Алиса говорила, что свое настоящее имя узнала только после задержания матери. У нее до сих пор нет паспорта, недавно она впервые увидела свое свидетельство о рождении. Алиса училась дома, никаких документов об образовании у нее нет. Антонина Мартынова все это время называла дочь Марией. Алиса плакала и говорила, что мама была заботливой и она не может с ней расстаться.


*«Новая газета Европа» признана нежелательной организацией в России.

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