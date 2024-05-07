Собянин поздравил Путина со вступлением в должность президента

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента. Столичный градоначальник пожелал главе государства крепкого здоровья и новых успехов в служении Отчизне.





С именем Путина «неразрывно связаны крупнейшие достижения нашей страны последних десятилетий», президент, «получив твердый мандат народного доверия», сможет продолжить курс на укрепление суверенитета и повышение качества жизни россиян, написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.





Инаугурация Путина по традиции прошла в Большом Кремлевском дворце. Для Путина начавшийся президентский срок — пятый. В 2000-2008 годах продолжительность работы на посту главы государства составляла четыре года, в президентство Дмитрия Медведева мандат увеличили до шести лет. Первый шестилетний срок Путин отработал с 2012 года. После внесения изменений в Конституцию в 2020 году он смог баллотироваться на выборы в 2024-м, выиграв с рекордным результатом — 87,28% голосов. Поправки к Основному закону позволяют нынешнему президенту переизбираться вплоть до 2036 года.