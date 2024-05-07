СБУ задержала двух офицеров госохраны, готовивших покушение на Зеленского и Буданова

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали двух полковников Управления государственной охраны (УГО) страны, готовивших покушение на президента страны Владимира Зеленского. По версии Киева, операцию по ликвидации Зеленского курировала Федеральная служба безопасности России, обвиняемые якобы «сливали» Москве секретную информацию.





В задачи «агентурной сети ФСБ» входил, в частности, поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента Украины, которые могли бы взять главу государства в заложники и убить. Кроме Зеленского, целями для покушения были глава СБУ Василий Малюк, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и другие представители руководства страны. Буданова собирались убить накануне Пасхи.





Согласно «плану ФСБ», завербованный агент должен был наблюдать за перемещением охраняемого лица и передавать информацию России. По зданию, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар, затем беспилотник должен был атаковать выживших. После этого, рассказали в СБУ, планировался еще один ракетный удар, в том числе для уничтожения следов применения дрона.





Полковник УГО лично привез в Киев FPV-дроны, заряды для гранатомета РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90. По версии СБУ, задержанные «кроты» были завербованы до начала специальной военной операции. Операцию по ликвидации Зеленского и других должностных лиц курировали трое «сотрудников ФСБ», один из них встречался в Европе с полковником УГО до начала российско-украинского конфликта. За границей агенты также получали «средства» для своей работы.





У обвиняемых проведены обыски. Сотрудники СБУ изъяли средства поражения и другие доказательства. Офицерам УГО грозит пожизненное лишение свободы. Их отправили под стражу.





Издание «Страна» пишет, что одного из полковников зовут Андрей Гук. Его задержали 4 мая в районе Киева Конча-Заспа, где у него частный дом площадью более 500 квадратных метров. При обыске нашли оружие, которое «пропало» в УГО 24 февраля 2022 года, в день начала СВО, взрывные устройства и «доказательства работы со спецслужбами РФ».





Другого полковника, по фамилии Деркач, 4 мая задержали в Сумской области, куда он выехал на Пасху. «Страна» предполагает, что может встать вопрос об отставке главы Управления госохраны Сергея Рудя, поскольку Гука считают приближенным к нему. Рудь, в частности, лоббировал Гука на должность своего заместителя.





СБУ не первый раз сообщает о предотвращении покушения на Зеленского. В апреле спецслужба заявила, что в Польше задержан гражданин страны, сотрудничавший с российской военной разведкой. Мужчина, как считает следствие, должен был собирать данные о мерах безопасности в польском аэропорту Жешув-Ясенка (Подкарпатское воеводство) и передавать их Москве. Это помогло бы спланировать возможное покушение на Зеленского во время его пребывания в Польше, полагает СБУ. Расследование ведет Агентство внутренней безопасности Польши.