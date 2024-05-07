Студенты «Военмеха» опровергли сообщения, что их принуждают проходить практику на военных заводах

В Telegram-каналах 6 мая появилась информация о том, что студентов питерского «Военмеха» якобы принуждают проходить практику на военных заводах и подписывать с ними трудовые договоры с доступом к гостайне. Daily Storm поговорил с учащимися вуза, и они частично опровергли эти сообщения.





«Нас никто не заставляет. Секретку действительно подписываем, но там ничего такого нет. Отчислять за такое никто не будет точно», — рассказала студентка БГТУ.





По словам другого учащегося, каждый студент сам выбирает, где проходить практику. Деканат предлагает сразу несколько мест для этого — как частных, так и государственных.





«Я первый раз о каком-то принуждении слышу. У нас никто даже не обсуждал между собой подобные вещи никогда», — рассказал студент.





«Это все бред и ложь. Никто никого не заставляет и ни к чему не принуждает, и уж тем более не ставит такие жесткие ультиматумы. Все сугубо по желанию, и то не каждого возьмут на военный завод», — поделился еще один студент «Военмеха».





Telegram-каналы также сообщали, что учащихся БГТУ перед практикой не уведомляют о том, чем они будут заниматься на военных заводах. Но, как утверждает юноша, «перед каждой практикой рассказывают, что именно ждет на ней. Для этого даже есть специальный отдел».





Помимо этого, в соцсетях разошлась информация, что на военных заводах проходящих практику студентов заставляют заполнять анкету, в которой необходимо указать количество поездок за границу и информацию о близких и дальних родственниках. Telegram-каналы писали, что сами студенты предполагали: на предприятиях они будут собирать БПЛА для отправки на СВО. Официальных опровержений или подтверждений от вуза на данный момент не было.