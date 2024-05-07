Путин поручил к 2036 году обеспечить россиян жильем площадью не менее 38 квадратных метров на человека

Президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Глава государства, в частности, поручил через шесть лет обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека, через 12 лет — не менее 38 квадратных метров. Согласно документу, это поможет достичь национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».





К 2030 году жилищный фонд должен быть обновлен не менее чем на 20% в сравнении с 2019-м, к этому времени необходимо улучшить качество коммунальных услуг для 20 миллионов россиян, следует из указа Путина. В списке поручений президента также есть «устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда» и повышение доступности жилья на первичном рынке.





В январе вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий строительство, сообщил, что обеспеченность жильем в России сейчас составляет 27 квадратных метров на человека.





7 мая Путин вступил в должность главы российского государства. Для него начавшийся президентский срок — пятый. Путин занимает пост президента с 2000 года. Два его первых срока продолжались по четыре года, после внесения поправок к Конституции в президентство Дмитрия Медведева мандат главы государства был продлен до шести лет. Первый шестилетний срок Путин отработал с 2012 года. Поправки к Конституции, принятые в 2020 году, позволяют ему переизбираться вплоть до 2036 года.