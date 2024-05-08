Си Цзиньпину во Франции не дали попробовать «русский пирог»

Во Франции «русский пирог» убрали из меню президента Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина из-за названия. Обед двух лидеров в Пиренеях скорректировали на фоне конфликта России и Украины. На это обратила внимание газета La Dépêche.





Политики посетили горы по приглашению Макрона, обед был запланирован в высокогорном ресторане, которым управляет друг француза. Меню полностью состояло из региональных блюд, одно из которых — пирог, называемый во Франции «русским». Его заменили в меню на черничный десерт.





«Русский пирог» придумали в Пиренеях в 1920-х годах, он состоит из миндального печенья и пралине и покрыт сахарной пудрой. Название связано с тем, что миндаль, согласно оригинальному рецепту, должен быть крымским. Другой причиной стала схожесть поверхности десерта с заснеженным ландшафтом, ассоциирующимся с Россией.