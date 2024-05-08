На Сахалине военный получил 2,5 года тюрьмы за отказ участвовать в СВО

На Сахалине военнослужащий получил два года и шесть месяцев заключения в колонии общего режима за отказ участвовать в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.





Там отметили, что мужчина 10 января 2024 года «отказался выполнить отданный ему в установленном порядке приказ командира воинской части об убытии в зону проведения СВО».