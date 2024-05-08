На Сахалине военный получил 2,5 года тюрьмы за отказ участвовать в СВО

На Сахалине военнослужащий получил два года и шесть месяцев заключения в колонии общего режима за отказ участвовать в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.
Там отметили, что мужчина 10 января 2024 года «отказался выполнить отданный ему в установленном порядке приказ командира воинской части об убытии в зону проведения СВО».
За неисполнение приказа в отношении жителя Сахалина возбудили дело по части 2.1 статьи 332 Уголовного кодекса РФ.
Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к двум годам и девяти месяцам лишения свободы за отказ выполнить приказ командира об убытии в зону СВО для участия в боевых действиях.
Сообщалось, что своими действиями он поставил под сомнение принцип единоначалия, это негативно отразилось на состоянии дисциплины и правопорядка в воинском коллективе. Кроме того, суд в качестве отягчающего обстоятельства учел, что преступление совершено в период частичной мобилизации.